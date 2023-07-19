Президент РФ Путин не поедет на саммит БРИКС в ЮАР

Глава России Владимир Путин не будет присутствовать на саммите БРИКС, который состоится в Южно-Африканской Республике. Об этом проинформировал офис президента ЮАР, пишет РИА Новости.

Сообщается, что российский президент не посетит саммит по взаимному согласию. Россию представлять в ЮАР будет руководитель внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров.

Саммит состоится с 22 по 24 августа текущего года. Участие в мероприятии примут лидеры Китая, Бразилии, Индии. Южно-Африканская Республика находится в юрисдикции Международного уголовного суда. МУС в марте нынешнего года выдал ордер на арест президента Путина.

Ранее в Кремле комментировали решение МУС по поводу выданного ордера в отношении главы России. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал такой шаг неприемлемым, а любые решения этого суда ничтожными с точки зрения права. Российская Федерация и многие другие страны не признают его юрисдикцию. В их числе и США.