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Президент РФ Путин не поедет на саммит БРИКС в ЮАР

19 июля 2023 11:43
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Глава России Владимир Путин не будет присутствовать на саммите БРИКС, который состоится в Южно-Африканской Республике. Об этом проинформировал офис президента ЮАР, пишет РИА Новости. 

Сообщается, что российский президент не посетит саммит по взаимному согласию. Россию представлять в ЮАР будет руководитель внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров. 

Саммит состоится с 22 по 24 августа текущего года. Участие в мероприятии примут лидеры Китая, Бразилии, Индии. Южно-Африканская Республика находится в юрисдикции Международного уголовного суда. МУС в марте нынешнего года выдал ордер на арест президента Путина. 

Ранее в Кремле комментировали решение МУС по поводу выданного ордера в отношении главы России. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал такой шаг неприемлемым, а любые решения этого суда ничтожными с точки зрения права. Российская Федерация и многие другие страны не признают его юрисдикцию. В их числе и США. 

# Международная политика # Владимир Путин # Дмитрий Песков

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