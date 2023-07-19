Как помочь собаке перенести жару? Посмотрите, какое кафе открыли в Берлине

Новости Германии. Клубничное, фисташковое или шоколадное: вечная дилемма любителей мороженого. В жару охладиться таким способом желающих особенно много. И животные не исключение, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Германии. Клубничное, фисташковое или шоколадное: вечная дилемма любителей мороженого. В жару охладиться таким способом желающих особенно много. И животные не исключение, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Берлине набирает популярность кафе для собак. Визитная карточка заведения – мороженое со вкусом ливерной колбасы. Его делают на основе безлактозного йогурта и сливочного сыра.
Криззи Ферас, посетитель кафе:
Мы гуляем здесь каждый день и заходим сюда очень часто. Мои собаки просто обожают мороженое. Если я не ошибаюсь, они рады – посмотрите, как улыбаются.
Работает заведение уже около года. И пока одни страдают от жары, другие считают прибыль. Аномальная температура воздуха обеспечивает приток гостей. Кстати, в кафе также продают обычное мороженое для людей. Так что десертом могут насладиться и собаки, и хозяева.