Как помочь собаке перенести жару? Посмотрите, какое кафе открыли в Берлине

Новости Германии. Клубничное, фисташковое или шоколадное: вечная дилемма любителей мороженого. В жару охладиться таким способом желающих особенно много. И животные не исключение, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Берлине набирает популярность кафе для собак. Визитная карточка заведения – мороженое со вкусом ливерной колбасы. Его делают на основе безлактозного йогурта и сливочного сыра.

Криззи Ферас, посетитель кафе:

Мы гуляем здесь каждый день и заходим сюда очень часто. Мои собаки просто обожают мороженое. Если я не ошибаюсь, они рады – посмотрите, как улыбаются.