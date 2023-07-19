Прямой эфир

Как помочь собаке перенести жару? Посмотрите, какое кафе открыли в Берлине

19 июля 2023 11:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Германии. Клубничное, фисташковое или шоколадное: вечная дилемма любителей мороженого. В жару охладиться таким способом желающих особенно много. И животные не исключение, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как помочь собаке перенести жару? Посмотрите, какое кафе открыли в Берлине-1

В Берлине набирает популярность кафе для собак. Визитная карточка заведения – мороженое со вкусом ливерной колбасы. Его делают на основе безлактозного йогурта и сливочного сыра.

Как помочь собаке перенести жару? Посмотрите, какое кафе открыли в Берлине-4

Криззи Ферас, посетитель кафе:
Мы гуляем здесь каждый день и заходим сюда очень часто. Мои собаки просто обожают мороженое. Если я не ошибаюсь, они рады посмотрите, как улыбаются.

Как помочь собаке перенести жару? Посмотрите, какое кафе открыли в Берлине-7

Работает заведение уже около года. И пока одни страдают от жары, другие считают прибыль. Аномальная температура воздуха обеспечивает приток гостей. Кстати, в кафе также продают обычное мороженое для людей. Так что десертом могут насладиться и собаки, и хозяева.

# Животные # Марина Кишкурно # Новости Германии # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Школьники в Бразилии получают образование прямо на побережье океана
19 июля 2023 11:38

Школьники в Бразилии получают образование прямо на побережье океана

Свитер принцессы Дианы выставят на аукцион в Нью-Йорке. Узнали начальную цену
19 июля 2023 11:36

Свитер принцессы Дианы выставят на аукцион в Нью-Йорке. Узнали начальную цену

Приют для пострадавших от лесных пожаров животных открыли в Чили
19 июля 2023 11:35

Приют для пострадавших от лесных пожаров животных открыли в Чили