В США конгрессмены согласовали бюджет правительства на 2024 год

В опубликованном Белым домом заявлении президента США Джо Байдена сообщается, что между Республиканской и Демократической партиями в Конгрессе было заключено соглашение о выделении средств на функционирование правительства в 2024 году. Об этом пишет ТАСС.

По словам Байдена, это соглашение приближает к тому, чтобы избежать закрытия правительства и обеспечить защиту государственных приоритетов.

По данным Reuters, общий объем государственного бюджета США на 2024 год составит 1,6 триллиона долларов, из них 886 миллиардов долларов пойдет на оборонные расходы и 704 миллиарда долларов – на прочие расходы.

Ранее Байден поставил свою подпись под законом о временном финансировании работы правительства в ноябре 2023 года. Если бы не удалось договориться с республиканцами, то финансирование работы правительства могло бы быть приостановлено после 19 января 2024 года.