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В Словении 5 человек оказались запертыми в пещере

08 января 2024 11:23
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В Словении пять человек оказались в ловушке в пещере, после того как проливные дожди вызвали наводнения. Этот грот хорошо известен своими изумрудно-голубыми подземными озерами и привлекает множество туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Словении 5 человек оказались запертыми в пещере-1

И вот с одной из групп природа сыграла злую шутку. Люди смогли забраться на сухую возвышенность, но выход из этой западни до сих пор под водой. Спасательная операция началась после того, как они не вышли из пещеры в назначенное время. В ней участвуют 35 спелеологов и восемь дайверов, которым помогают более 10 пожарных и сотрудники сил гражданской защиты. По их словам, уровень подземных вод, как ожидается, вскоре начнет падать, но может потребоваться несколько дней, чтобы проход снова стал безопасным.

# ЧП

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