Пушилин о взаимодействии ДНР и Чечни: мы находимся в одном окопе

Григорий Азаренок, СТВ:

Денис Владимирович, мы находимся в Чечне. Как и Донецкая Народная Республика, Чечня находится на передовой. Мы знаем вклад бойцов спецназа «Ахмат» и в боевые действия, и в развитие территорий Донецкой Народной Республики. Как вот этот визит может быть отразиться на дальнейшем сотрудничестве?

Денис Пушилин, глава ДНР:

Вы знаете, для нас это уже стало доброй традицией, когда и у меня, и у моих коллег-земляков есть возможность посещать Чечню. И, конечно, чего уж говорить, с 2022 года это наиболее ярко выражено, когда бойцы из Чеченской Республики и члены правительства регулярно посещают Донецкую Народную Республику. Бойцы не только посещают, они помогают освобождать территорию Донецкой Народной Республики. Здесь большие слова благодарности за их вклад. Потому что это важно и для Донбасса, и для страны. Потому что те, с кем мы сражаемся, кому мы противостоим – это все-таки те люди, которые сейчас ничего святого не имеют. И в прямом и переносном смысле слова. Потому что они перешли все грани. Для нас это стало очевидным, увы, еще в далеком уже 2014 году.

Для многих, скажем так, в других регионах это осознание пришло чуть-чуть позже. Но, тем не менее, мы видим, что действительно украинский режим и те люди, кто и те страны, которые стоят за теми действиями, за теми военными преступлениями, той вакханалией, которая устроена не только на поле боя.

На поле боя, наверное, с этим было бы справиться и проще, и справиться было бы более понятно, потому что война есть война. Но эта вакханалия, устроенная на территории оставшейся Украины. И мы тоже понимаем, каким гонениям подвергаются все те, кто проявляют хоть какую-то малость благоразумия. Имеется в виду: мы видим, что там происходит с Церковью, мы видим, что там происходит с инакомыслием, мы видим, что там происходит с журналистикой в нормальном понимании этого слова. Мы сейчас все вместе. И, конечно же, это то взаимодействие, те братские отношения, которые выстроились в Чеченской Республике, конечно же, сейчас помогают заложить правильный задел и на будущее, когда мы в одном окопе, с одними подходами, с одним видением будущего для нашей страны сражаемся вот с таким врагом.

Читайте также:

Лущ о Европе: мы ведем диалог с очень богатыми террористами

Лущ о президенте Молдовы Санду: у нее людоедская политика

Лущ: нам надо шире работать инструментами «мягкой силы» в геополитике