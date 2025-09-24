Сергей Лущ, председатель движения «Союз»:

Мы ведем переговоры всё равно с террористами, потому что террор для них – это нормальный язык сегодня диалога, который подменяет дипломатию. Это же они санкционируют, они передают оружие высокоточное, они передают ракеты. Это они передают комплектующие для дронов для ударов по мирному населению. Это они передают ракеты, которые снабжают компонентами для дронов, которые запускаются в сторону России и даже на территорию Беларуси залетают.

Хотя говорят, что это не мы. Но вижу здесь неискренность, скажем так. Поэтому это террористы, банды террористов, захвативших Евросоюз, очень богатые. Не от бедности они такие ожесточенные. Но они тоже по-своему понимают, что загнаны в угол и готовы пойти на любые преступления. Потому что, конечно, в их случае победа спишет все. Потому что историю будут писать палачи героев.

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