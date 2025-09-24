Прямой эфир

Лущ о Европе: мы ведем диалог с очень богатыми террористами

24 сентября 2025 20:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим предстоящие парламентские выборы в Молдове и другие важнейшие международные события. В эфире председатель движения «Союз» Сергей Лущ.

Лущ о Европе: мы ведем диалог с очень богатыми террористами-2

Сергей Лущ, председатель движения «Союз»: 
Мы ведем переговоры всё равно с террористами, потому что террор для них – это нормальный язык сегодня диалога, который подменяет дипломатию. Это же они санкционируют, они передают оружие высокоточное, они передают ракеты. Это они передают комплектующие для дронов для ударов по мирному населению. Это они передают ракеты, которые снабжают компонентами для дронов, которые запускаются в сторону России и даже на территорию Беларуси залетают. 

Хотя говорят, что это не мы. Но вижу здесь неискренность, скажем так. Поэтому это террористы, банды террористов, захвативших Евросоюз, очень богатые. Не от бедности они такие ожесточенные. Но они тоже по-своему понимают, что загнаны в угол и готовы пойти на любые преступления. Потому что, конечно, в их случае победа спишет все. Потому что историю будут писать палачи героев.

Читайте также:

Лущ о президенте Молдовы Санду: у нее людоедская политика

Лущ: нам надо шире работать инструментами «мягкой силы» в геополитике

Лазуткин – о важности единства внутри правящей группы страны

# Сергей Лущ # Международная политика # Григорий Азарёнок

Другие новости рубрики

Все новости
У здания иммиграционной службы в Техасе произошла стрельба, есть пострадавшие
24 сентября 2025 19:47

У здания иммиграционной службы в Техасе произошла стрельба, есть пострадавшие

Дания присоединилась к проекту по строительству «стены беспилотников»
24 сентября 2025 19:46

Дания присоединилась к проекту по строительству «стены беспилотников»

Лущ о президенте Молдовы Санду: у нее людоедская политика
24 сентября 2025 19:07

Лущ о президенте Молдовы Санду: у нее людоедская политика