Лущ: нам надо шире работать инструментами «мягкой силы» в геополитике

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим предстоящие парламентские выборы в Молдове и другие важнейшие международные события. В эфире председатель движения «Союз» Сергей Лущ.

Сергей Лущ, председатель движения «Союз»:

Вот, может, и для нас тоже надо сказать, что тоже было бы важно шире работать на постсоветском пространстве не только через инструменты дипломатии, но и экономики. Инструменты мягкой силы, может, должны быть какие-то союзные подходы даже рассмотрены, поскольку у нас сейчас такая хорошая консолидированная позиция по международной повестке и так далее. Но, может, это все еще впереди.

Тем не менее, да, тяжелый бой придется выдержать 28 числа. То, что фальсификации будут, это однозначно.

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