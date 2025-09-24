Лущ о президенте Молдовы Санду: у нее людоедская политика

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим предстоящие парламентские выборы в Молдове и другие важнейшие международные события. В эфире председатель движения «Союз» Сергей Лущ.

Сергей Лущ, председатель движения «Союз»:

У нее (президента Молдовы Санду) людоедская политика, на этом же не остановится. Она продолжит, потому что надо будет решать для евроинтеграции. И надо будет решать вопрос с Приднестровьем, где абсолютно оппозиционное в отношении ее настроенное население, которое больше всех претерпело. Прекратились поставки энергоносителей через Приднестровье, газа, стала фактически промышленность. А ведь Приднестровье – такой промышленный, можно сказать, центр и хаб для всей был Молдовы.

Это вопросы Гагаузии, где глава сегодня находится в заключении. И вообще в отношении своих политических оппонентов у нее ни о каком-то диалоге, конкуренции, демократии речи не идет. Просто используется весь набор репрессивных методов. Точно так же вводится цензура. Точно так же запрещается оппозиционные, даже не оппозиционные СМИ с альтернативной точкой зрения на суверенный путь развития Молдовы.

Сегодня что происходит? Сдача и с приходом Санду и закреплением, ведет закрепление внешнего управления над Молдовой, что может привести в самым худшем развитии этого сценария, в том числе по возникновению очередной горячей точки на нашей карте.

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