Пушилин о белорусско-донбасских отношениях: у нас зеленый свет по всем направлениям

Григорий Азаренок, СТВ:

Не могу не спросить про белорусско-донбасский трек, белорусско-донбасские отношения. Вот как сейчас? Понятно, что где-то, может быть, экономическое взаимодействие и другое не требует большой огласки. Но, тем не менее, оно есть, оно идет, оно развивается?

Денис Пушилин, глава ДНР:

Мы уже за это время убедились, что белорусская продукция очень высокого качества, очень приемлемые цены. И вот такая сбалансированность, она позволяет наших жителей благосклонно смотреть к этой продукции. Но я говорю сейчас не только о продуктах питания, я говорю не только сейчас о продуктах легкой промышленности. Но мы говорим о более крупных проектах, которые сейчас в разной стадии реализации, потому что в полной мере, наверное, уже после того, как умолкнут пушки, мы сможем заняться и выстроить. Сейчас больше сконцентрированы на более подготовительных мероприятиях, а здесь нам необходимо уже будет потом стабильное взаимодействие и сервисные центры для белорусской техники, которые становятся все больше в республике. И, конечно, мы, с учетом того, что развиваем сейчас, и общественный транспорт, с учетом того, что мы развиваем все правильные подходы. Поэтому, конечно же, нам понадобится, в том числе, помимо автобусов, электробусы, которые также производятся в Республике Беларусь. И, конечно же, все соответствующее обслуживание. Впрочем, эти вопросы тоже прорабатываются.

Да и, конечно, есть еще по строительству много вопросов. Но и много еще таких тем, которые мы, скажем так, не афишируем. Пока не реализовано в полной мере, пока не налажено, потому что оппоненты все равно стараются помешать. Боевые действия – это все-таки сдерживающий фактор, который пока еще влияет. Тем не менее мы с Александром Григорьевичем это обсуждали. Большое ему спасибо за такой подход. У нас зеленый свет везде, по всем направлениям. Нам ни в чем, ни по какому направлению отказа нет. Там, где уже пришло время, мы выстраиваем это взаимодействие. И я думаю, здесь будет идти только все по нарастающей. Потому что также та поддержка Республики Беларусь и та четкая позиция на внешнеполитическую деятельность. Она полностью схожа с пониманием всех процессов и позиций, которые сформировались за эти годы на территории Донбасса. Поэтому здесь также будем работать. Это тоже все про правильные направления, это все тоже про единомышленников.

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