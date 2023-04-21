Пушилин раскритиковал советников за заявления по Артёмовску

Врио главы ДНР Денис Пушилин раскритиковал своих советников за информацию о ситуации в Артемовске, пишет РИА Новости.

По его словам, предоставляются неактуальные данные. Пушилин заявил, что положение в Артемовске остается напряженным. Российские военные продвигаются, но сообщать о том, что украинские силы уже находятся в котле, рано.

Информацию по Артемовску прокомментировал и глава ЧВК «Вагнер» Пригожин. Он отметил, что никакого котла нет. Военные ВСУ находятся в так называемом оперативном окружении. Проходят тяжелые бои.

В пятницу, 21 апреля, в средствах массовой информации со ссылкой на советника врио главы ДНР появилась новость о том, что украинские войска взяты в котел российскими военными.