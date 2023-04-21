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Сотрудники испытывали стресс перед собраниями. Вице-премьер Британии вынужден экстренно подать в отставку

21 апреля 2023 13:43
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Новости Великобритании. Вице-премьер Британии, он же министр юстиции Королевства, был вынужден экстренно подать в отставку из-за разгоревшегося скандала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. От подчиненных Доминика Рааба поступил поток жалоб на агрессивное поведение политика. В них говорится, что госслужащие регулярно испытывали физическое недомогание перед собраниями с участием министра, плакали из-за его обращения с ними, а в одном из случаев слова Рааба якобы вызвали у подчиненного даже желание покончить с собой.

Сотрудники испытывали стресс перед собраниями. Вице-премьер Британии вынужден экстренно подать в отставку-1

Это послужило поводом для начала масштабного расследования, результаты которого уничтожили карьеру замглавы правительства. В свое оправдание Рааб заявил, что возможно и перегнул палку, но его цель была благой – добиться высоких стандартов работы правительства.

# Работа # Новости Великобритании # Фотофакт

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