Сотрудники испытывали стресс перед собраниями. Вице-премьер Британии вынужден экстренно подать в отставку

Новости Великобритании. Вице-премьер Британии, он же министр юстиции Королевства, был вынужден экстренно подать в отставку из-за разгоревшегося скандала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. От подчиненных Доминика Рааба поступил поток жалоб на агрессивное поведение политика. В них говорится, что госслужащие регулярно испытывали физическое недомогание перед собраниями с участием министра, плакали из-за его обращения с ними, а в одном из случаев слова Рааба якобы вызвали у подчиненного даже желание покончить с собой.