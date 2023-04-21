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Орбан удивился заявлению Столтенберга о том, что все союзники ждут Украину в НАТО

21 апреля 2023 12:39
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Венгерский премьер-министр Виктор Орбан отреагировал в соцсети на сообщение Генсека НАТО о том, что все страны Альянса готовы принять Украину в Североатлантический союз. 

На своей страничке в социальной сети премьер оставил запись «Что?», приводит информацию РИА Новости. Ранее СМИ со ссылкой на заявления главы НАТО Столтенберга писали, что все страны-члены Альянса поддерживают вступление Украины в Североатлантический блок.

Представитель Кремля Песков прокомментировал эту новость. Он отметил, что агрессивные действия со стороны НАТО и попытки втянуть в Североатлантический альянс Киев подтверждают правильность решения о проведении СВО. 

Песков: недопущение присоединения Украины к НАТО остается одной из целей специальной операции

# Международная политика # Виктор Орбан # Йенс Столтенберг # Дмитрий Песков

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