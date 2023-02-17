Провела 260 часов под завалами. В Турции продолжают находить выживших

Новости Турции. Тем временем, число погибших в результате разрушительного землетрясения в Турции продолжает расти. В списке жертв уже более 38 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С момента трагедии прошло более 10 дней, все это время спасательные операции не прекращаются ни на минуту. Под разрушенными зданиями все еще находят выживших. Так, спасатели вытащили из-под завалов женщину, которая провела под грудами бетона почти 260 часов. Сейчас пострадавшая находится в больнице. Столько же без еды и воды удалось продержаться и юному жителю турецкого Хатая. Ночью 17 февраля мальчика из-под обрушившегося здания достали спасатели. В стране продолжают бороться с последствиями природного катаклизма. Но стихия не успокаивается. С 6 февраля в Турции зафиксировано почти пять тысяч повторных подземных толчков. Один из мощнейших – амплитудой 5,1 – произошел в нескольких километрах от побережья.

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