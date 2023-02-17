Цены на уголь для теплоснабжения в Польше выросли почти 200%

Новости Польши. В Польше цены на уголь для теплоснабжения выросли на 200 %. Причиной столь резкого скачка цен стал запрет на вывоз черного золота из России. Несмотря на обещания правительства, Варшава увеличить добычу угля не смогла, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наоборот, ее объемы даже снизились, зато импорт достиг рекордных показателей. Польская горнодобывающая промышленность за динамикой цен и изменением спроса не успевает. Но Варшава отменять эмбарго на российские ресурсы не намерена. Вместо этого власти в очередной раз заявляют о ставке на национальные ресурсы.