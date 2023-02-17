Financial Times: оборонный сектор Европы оказался не готов к конфликту в Украине

Конфликт в Украине опустошил европейские арсеналы. Такая информация появилась в газете Financial Times, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Издание сообщает, что оборонный сектор Европы оказался явно не готов к военным действиям такого масштаба. В результате министры обороны стран Запада регулярно задаются вопросом, сколько еще они смогут оказывать военную помощь Киеву. Например, Эстония ранее отправила Украине все свои 155-миллиметровые гаубицы. Больше у нее просто не осталось, опустели даже склады. Проблемы в оборонном секторе подтвердил и генсек НАТО.