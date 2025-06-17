Министерство обороны Израиля пообещало расширить масштаб операции в Иране

Иран нанес удар по Израилю новой ракетой. Системы ПВО не смогли перехватить и уничтожить ее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате воздушных атак нарушена жизнь в Тель-Авиве, там возникли серьезные перебои с электричеством и связью. Прекращены поставки топлива. Сообщения о разрушениях пришли из Герцлии. Там прогремели взрывы на автобусной станции и жилых кварталах. Израильтяне в ужасе от смертей и разрушений, и надеются на скорое прекращение конфликта.

Иранский удар пришелся рядом с детским садом. Здесь много раненых и мы не знаем, что делать. Я даже не могу уехать, потому что там, где моя машина, много полицейских. Мы надеемся, что ситуация скоро улучшится. И это все прекратится. Нам надо за это молиться.

Однако в израильском Министерстве обороны заявили, что военная операция в ближайшие часы начнет расширяться. Армия будет наносить удары по большему количеству целей в Иране. Объектом бомбардировок станет Тегеран, где находится большое количество так называемых центров принятия решений. Глава военного ведомства Израиля настойчиво призвал жителей как можно скорее покинуть иранскую столицу исламской республики во избежание жертв среди гражданского населения.