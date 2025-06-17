Эксперты: досрочный отъезд Трампа со встречи G7 – плохой знак для саммита НАТО

Оценки этого «клуба сверхдержав» ожидаемы. G7 в совместной декларации поддержали право Израиля – цитата – на самооборону. А вот Иран – и это еще одна цитата – они назвали «главным источником региональной нестабильности и террора». Тегеран решительно осудил этот документ, заявив, что в декларации проигнорирована «вопиющая агрессия Израиля». Перепалка лишь подлила масла в огонь. На этом фоне Дональд Трамп пришел в ярость и экстренно покинул встречу лидеров «Большой семерки».

Однако, по всей вероятности, не только разногласиями касательно ближневосточного конфликта вызвано пренебрежительное отношение Дональда Трампа к саммиту. Взгляды американского лидера в целом сильно не совпадают с мнением участников «Большой семерки». Так, президент США заявил, что отказ коллективного Запада от формата G8 с участием России был большой ошибкой, чем поверг в шок присутствующих лидеров. Далее политик дал понять, что не согласится на введение новых ограничительных мер против Москвы, отметив, что санкции «дорого стоят».

Помимо этого, глава США резко выразился и в адрес президента Франции Эммануэля Макрона, который, по его словам, все «понимает неверно» и «понятия не имеет» о том, что заявляет. В целом об этом говорит и реакция тех, кому удалось пообщаться с главой Пятой республики на саммите лично.

Так и получилось, что вести переговоры Трампу там было, в общем-то, не с кем и не о чем. Государства, о которых еще пару лет назад говорили «сильные мира сего», сегодня мало на что могут повлиять в мировом разрезе. Об этом свидетельствует и статистика: доля стран – участниц «семерки» в мировой экономике уже упала ниже 30 %. Вероятно, взвесив все эти факты, глава Белого дома решил, что саммит не стоит его времени и внимания и удалился. К слову, эксперты отмечают, что досрочный отъезд Трампа со встречи «Большой семерки» – плохой знак для предстоящего саммита НАТО.