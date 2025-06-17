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Эвакуированные из Ирана белорусы и россияне прибыли в Минск из Баку

17 июня 2025 10:36
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На родине и в безопасности. 20 наших соотечественников, эвакуированных из Ирана, где сейчас ведутся боевые действия, благополучно прибыли в Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Организовать перелет помогли сотрудники посольств Беларуси в Азербайджане и Иране. 16 июня две группы наших граждан, а также троих россиян, вывезли с территории Ирана и доставили в Азербайджан.

Эвакуированные из Ирана белорусы и россияне прибыли в Минск из Баку-2

Ранним утром самолет «Белавиа» принял их на борт в Баку. Задолго до прибытия лайнера в аэропорту стали собираться родные эвакуированных. Они провели несколько бессонных ночей, тревожась за своих близких, которые оказались под бомбежками в зоне боевых действий. В 7:40 самолет приземлился в Национальном аэропорту и семьи, наконец, воссоединились. Белорусы искренне благодарны всем, кто оказывал содействие в организации перелета.

Эвакуированные из Ирана белорусы и россияне прибыли в Минск из Баку-4

Посольство наше предупредило, что собирают списки. Эвакуировали сразу, буквально на следующий день, как сказали. Спасибо большое, что нам так помогли выехать. Потому что больше возможности… Я не представляю, как бы мы выехали. Спасибо огромное, что они нам помогли.

Белорусское внешнеполитическое ведомство выразило особую признательность иранским и азербайджанским партнерам за помощь в эвакуации граждан. Наше посольство в Тегеране продолжает работу по установлению контактов с теми, кто остается в стране, формирует списки и прорабатывает возможные варианты выезда людей.

# Конфликт на Ближнем Востоке # МИД Беларуси # Белавиа

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