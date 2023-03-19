Прямой эфир

Во Франции бастуют мусорщики из-за пенсионной реформы

19 марта 2023 14:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Франции. Тонны отходов и резкий запах. Во Франции продолжают бастовать мусорщики. Вот уже две недели Париж утопает в помоях. Коммунальщики отказываются выходить на работу из-за пенсионной реформы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции бастуют мусорщики из-за пенсионной реформы-1

После принятия закона в обход парламента гнев людей только усилился. Теперь мусорщики буквально живут возле мусоровозов и охраняют входы на мусоросжигательные заводы.

Во Франции бастуют мусорщики из-за пенсионной реформы-4

Несмотря на явные неудобства для местных, парижане всячески поддерживают забастовку. А профсоюзы в свою очередь обещают привлечь к протестам как можно больше людей, чтобы заставить правительство отменить закон.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Акции протеста # Новости Франции # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Явка на внеочередных выборах в Казахстане достигла 47 %
19 марта 2023 10:42

Явка на внеочередных выборах в Казахстане достигла 47 %

В Эквадоре из-за мощного землетрясения погибли 14 человек
19 марта 2023 10:32

В Эквадоре из-за мощного землетрясения погибли 14 человек

В США уже третий банк на грани кризиса
19 марта 2023 10:25

В США уже третий банк на грани кризиса