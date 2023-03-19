Во Франции бастуют мусорщики из-за пенсионной реформы

Новости Франции. Тонны отходов и резкий запах. Во Франции продолжают бастовать мусорщики. Вот уже две недели Париж утопает в помоях. Коммунальщики отказываются выходить на работу из-за пенсионной реформы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После принятия закона в обход парламента гнев людей только усилился. Теперь мусорщики буквально живут возле мусоровозов и охраняют входы на мусоросжигательные заводы.