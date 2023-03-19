В Казахстане явка на выборах превысила 53 %

Новости Казахстана. В Казахстане проходят внеочередные выборы депутатов нижней палаты парламента и местных представительных органов власти. Явка на избирательных участках уже превысила 53 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По всей республике открыты более 10 тысяч точек для голосования. Еще около 70 работают за рубежом. В Беларуси граждане Казахстана могут заполнить бюллетени при Посольстве в Минске и Консульстве республики в Бресте. Кроме того, за ходом кампании в Астане наблюдают представители ЦИК Беларуси.