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В Московском зоопарке поздравили Дин-дин и Жуи с Международным днём панд

19 марта 2023 14:58
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Новости России. О символах доброты и дружелюбия. В Московском зоопарке поздравили бамбуковых мишек с Международным днем панд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Московском зоопарке поздравили Дин-дин и Жуи с Международным днём панд-1

Не испортила праздник даже дождливая погода. Смотрители приготовили для любимцев публики специальные угощения: замороженные фруктовые торты и бамбуковые веточки, стилизованные под цветы.  

В Московском зоопарке поздравили Дин-дин и Жуи с Международным днём панд-4

Большие панды, Дин-дин и Жуи, живут здесь уже четыре года. Держат их раздельно, и у каждого медведя есть собственный открытый и закрытый вольеры. Как признаются сотрудники зоопарка, у двух панд очень разные темпераменты. Жуи более активный и веселый, а Дин-дин немного застенчивая. Но любовь к бамбуку разделяют оба. Ежедневно косолапые съедают около 80 килограммов этого растения.  

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# Животные # Новости России # Фотофакт

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