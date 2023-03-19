В Московском зоопарке поздравили Дин-дин и Жуи с Международным днём панд

Новости России. О символах доброты и дружелюбия. В Московском зоопарке поздравили бамбуковых мишек с Международным днем панд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не испортила праздник даже дождливая погода. Смотрители приготовили для любимцев публики специальные угощения: замороженные фруктовые торты и бамбуковые веточки, стилизованные под цветы.

Большие панды, Дин-дин и Жуи, живут здесь уже четыре года. Держат их раздельно, и у каждого медведя есть собственный открытый и закрытый вольеры. Как признаются сотрудники зоопарка, у двух панд очень разные темпераменты. Жуи более активный и веселый, а Дин-дин немного застенчивая. Но любовь к бамбуку разделяют оба. Ежедневно косолапые съедают около 80 килограммов этого растения.