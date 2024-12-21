Удовлетворяя свои военные амбиции, власти ЕС действительно денег не считают. Но не все и не всегда им идет впрок. Например, дорогостоящие приграничные ограждения Польши себя не оправдали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Варшава фиксирует новую волну нелегальной миграции. Год еще не закончился, а Варшава уже подвела итоги. И они не в пользу действующей власти. За 2024-й количество нелегальных попыток перейти границу достигло 30 тысяч. Это вдвое больше прошлогодних показателей.

Буферная зона, которая должна была ограничить поток мигрантов, появилась на польско-белорусских рубежах в июне этого года. В частности, она подразумевает временный запрет на пребывание на приграничной территории длиной в 60 километров. В начале декабря Варшава продлила действие режима.

Польша намерена и дальше скрывать массовые зверства пограничников в отношении беззащитных иностранцев, которых на границе нередко калечат или даже лишают жизни. Сами поляки введение буферной зоны осудили. Граждане устали от воинственной риторики своего правительства, но повлиять на решения чиновников не в силах.

Подневольная Варшава следует общеевропейскому курсу, а он предполагает, в том числе изоляцию нашей страны.