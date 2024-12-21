Жители Прибалтики недовольны ценами в магазинах

Недальновидная политика европейских властей обходится все дороже. На себе это ощутили и жители Прибалтики. Они вынуждены во всех смыслах расплачиваться за необдуманные действия своего правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В последние месяцы в странах Балтии наблюдается значительный рост цен на продукты питания, что вызывает обеспокоенность у населения. Среди отдельных категорий товаров наиболее заметно подорожали кофе, безалкогольные напитки и шоколад. Последний прибавил в цене почти четверть. На 17 % подорожало мясо, на 16 % – овощи. И прогнозы на 2025-й неутешительные.

В условиях роста цен жители вынуждены сокращать объемы покупок и пересматривать свои потребительские привычки. А вот власти менять свои планы не намерены. Ранее Литва объявила о решении повысить военные расходы до 5 % ВВП. Даже 3 %, к которым по приказу НАТО стремятся государства ЕС, для бедной Прибалтийской республики – прыжок выше головы. Но, судя по всему, Вильнюс готов идти еще дальше.