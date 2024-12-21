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Захарова: Киев вымещает злобу за военные поражения на населении РФ

21 декабря 2024 18:07
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Обстрел Казани с помощью беспилотников Мария Захарова называет местью за успешное завершение саммита БРИКС. Об этом пишет РИА Новости.

Она подчеркнула, что Россия была возмущена молчанием Запада и призывала международное сообщество осудить деяния Украины.

По сообщению пресс-службы главы Татарстана, Казань была атакована БПЛА в субботу утром, было зафиксировано восемь залетов, в результате которых пострадали многоэтажные дома и промышленное предприятие.

Жертв и пострадавших нет. Это первый налет БПЛА на Казань, ранее дроны атаковали другие города республики.

# Международная политика # Мария Захарова

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