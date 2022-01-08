Лукашенко и Токаев обсудили дальнейшие действия по Казахстану

Новости Беларуси. Утром 8 января Александр Лукашенко провел телефонный разговор с действующим президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главы государств обсудили не только текущую обстановку в Казахстане, а также дальнейшие действия.