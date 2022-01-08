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Лукашенко и Токаев обсудили дальнейшие действия по Казахстану

08 января 2022 11:48
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Новости Беларуси. Утром 8 января Александр Лукашенко провел телефонный разговор с действующим президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко и Токаев обсудили дальнейшие действия по Казахстану-1

Главы государств обсудили не только текущую обстановку в Казахстане, а также дальнейшие действия.

Александр Лукашенко провел телефонный разговор с Нурсултаном Назарбаевым. Читайте здесь.

# Протесты в Казахстане # Александр Лукашенко # Касым-Жомарт Токаев # Фотофакт

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