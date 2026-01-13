Трамп ввёл пошлины в 25% для стран, ведущих бизнес с Ираном

США начали очередную торговую войну с Ираном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дональд Трамп объявил о введении 25-процентных пошлин для стран, ведущих бизнес с Исламской Республикой.

По словам главы Белого дома, меры водятся в срочном порядке. Отметим, что торговыми партнерами Тегерана являются Китай, Объединенные Арабские Эмираты, Турция, Индия. Какие из этих стран попадут в черный список, Трамп не уточнил.

Эксперты считают, что этот шаг может нарушить торговое перемирие США с Китаем. Официальный Пекин – крупнейший в мире покупатель иранской нефти. А решение американского президента о тарифах было принято после того, как Штаты неоднократно угрожали Ирану военной силой.