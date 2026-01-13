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В Тегеране для суда над бунтовщиками создали спецотделы

13 января 2026 13:38
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Ситуация в Иране накалена до предела, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Однако полную картину пока не удается получить из-за отсутствия интернета в Исламской Республике.

Известно, что в Тегеране для суда над бунтовщиками создали спецотделы. Они будут рассматривать дела участников массовых беспорядков и задержанных по обвинению в терроризме.

В Тегеране для суда над бунтовщиками создали спецотделы-2

Во время протестов большинство погибших получили ранения именно в толпе. Для поиска участников погромов иранские силы безопасности изымают записи с домашних камер видеонаблюдения.

Напомним, волнения в Иране начались 29 декабря 2025 года. Изначально жители выступали против резкого падения курса национальной валюты и повышения цен. Акции протеста быстро охватили крупные города страны. По имеющимся данным, в ходе столкновений с силовиками погибли более 600 человек. Власти Ирана возложили ответственность за организацию беспорядков на Израиль и США.

# Новости Ирана # Акции протеста

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