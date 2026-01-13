Ситуация в Иране накалена до предела, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Однако полную картину пока не удается получить из-за отсутствия интернета в Исламской Республике.

Известно, что в Тегеране для суда над бунтовщиками создали спецотделы. Они будут рассматривать дела участников массовых беспорядков и задержанных по обвинению в терроризме.