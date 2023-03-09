Протесты в Грузии. 10 правоохранителей получили травмы, 130 демонстрантов задержаны

Скандальный законопроект об иноагентах отозван из парламента Грузии. Документ спровоцировал в стране массовые протесты, которые не прекращались несколько дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минувшей ночью в Тбилиси толпы протестующих пытались прорваться к парламенту, но были встречены полицейским спецназом. Для разгона демонстрантов правоохранители применили водометы и слезоточивый газ. Демонстранты возводили баррикады из скамеек и мусорных баков, бросали в полицейских пиротехнику и бутылки с зажигательной смесью. Не обошлось без пострадавших – различные травмы получили 10 правоохранителей. Более 130 демонстрантов задержаны. Ситуацию удалось взять под контроль, однако обстановка в грузинской столице остается напряженной. Протестующие до сих пор не покинули улицы.