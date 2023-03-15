Покататься на лыжах в компании лошадей и орланов теперь можно во Франции

Новости Франции. Во Франции придумали новое развлечение для туристов. Сопровождать их во время путешествия будут орланы и лошади, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2023 году в Альпах немного снега, а потому хозяева горнолыжных курортов боятся потерять туристов и, соответственно, доход. А так желающих попробовать новые развлечения предостаточно. Например, можно прокатиться на лыжах, уцепившись за лошадь. Напоминает гонки в собачьих упряжках, только скорость значительно ниже.

Аликс Вигно, инструктор:

Это очень легко. Не нужно постоянно следить, куда направляешь лыжи. Лошадь делает все сама. К тому же эти ощущения совсем не похожи на другие. Это не сравнить с верховой ездой.

Еще одно развлечение – полеты на параплане. Подняться можно на 4 тысячи метров. Оттуда открывается потрясающий вид, делятся впечатлениями туристы.