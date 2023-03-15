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Покататься на лыжах в компании лошадей и орланов теперь можно во Франции

15 марта 2023 15:18
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Новости Франции. Во Франции придумали новое развлечение для туристов. Сопровождать их во время путешествия будут орланы и лошади, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Покататься на лыжах в компании лошадей и орланов теперь можно во Франции-1

В 2023 году в Альпах немного снега, а потому хозяева горнолыжных курортов боятся потерять туристов и, соответственно, доход. А так желающих попробовать новые развлечения предостаточно. Например, можно прокатиться на лыжах, уцепившись за лошадь. Напоминает гонки в собачьих упряжках, только скорость значительно ниже.

Покататься на лыжах в компании лошадей и орланов теперь можно во Франции-4

Аликс Вигно, инструктор:
Это очень легко. Не нужно постоянно следить, куда направляешь лыжи. Лошадь делает все сама. К тому же эти ощущения совсем не похожи на другие. Это не сравнить с верховой ездой.

Покататься на лыжах в компании лошадей и орланов теперь можно во Франции-7

Еще одно развлечение – полеты на параплане. Подняться можно на 4 тысячи метров. Оттуда открывается потрясающий вид, делятся впечатлениями туристы.

Покататься на лыжах в компании лошадей и орланов теперь можно во Франции-10

А для любителей традиционного горнолыжного отдыха организаторы предлагают спуск с орланом. Недалеко от курорта есть целый центр по разведению птиц. Сейчас в нем живут более 200 пернатых.

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# Горнолыжный спорт # Новости Франции # Фотофакт

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