История польского кота Гацека заставляет приезжать туристов издалека. Познакомьтесь со звездой интернета

Новости Польши. В польском городе Щецине появилась новая достопримечательность. Самая милая, мягкая и пушистая. Черно-белый кот стал сенсацией в интернете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Польши. В польском городе Щецине появилась новая достопримечательность. Самая милая, мягкая и пушистая. Черно-белый кот стал сенсацией в интернете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Его зовут Гацек, и он живет в деревянном домике на улице. Сегодня месторасположение кошачьего жилища даже отмечено на картах, рассказывают местные экскурсоводы. Более того, так называемая достопримечательность получила много положительных отзывов от пользователей Сети.
Позавчера я приехал в город и с тех пор ищу кота по кличке Гацек. Он очень милый, мне о нем рассказал друг. Надеюсь, найду кота сегодня или завтра.
Гацек на городских улицах появился около 10 лет назад. Тогда он выглядел неважно, и работники соседних магазинов начали подкармливать его. Не раз Гацека пытались забрать домой, но он оказался очень свободолюбивым, снова и снова просился на улицу. В итоге было принято решение обустроить ему жилище там.
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