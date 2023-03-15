История польского кота Гацека заставляет приезжать туристов издалека. Познакомьтесь со звездой интернета

Новости Польши. В польском городе Щецине появилась новая достопримечательность. Самая милая, мягкая и пушистая. Черно-белый кот стал сенсацией в интернете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его зовут Гацек, и он живет в деревянном домике на улице. Сегодня месторасположение кошачьего жилища даже отмечено на картах, рассказывают местные экскурсоводы. Более того, так называемая достопримечательность получила много положительных отзывов от пользователей Сети.

Позавчера я приехал в город и с тех пор ищу кота по кличке Гацек. Он очень милый, мне о нем рассказал друг. Надеюсь, найду кота сегодня или завтра.