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История польского кота Гацека заставляет приезжать туристов издалека. Познакомьтесь со звездой интернета

15 марта 2023 15:16
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Новости Польши. В польском городе Щецине появилась новая достопримечательность. Самая милая, мягкая и пушистая. Черно-белый кот стал сенсацией в интернете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

История польского кота Гацека заставляет приезжать туристов издалека. Познакомьтесь со звездой интернета-1

Его зовут Гацек, и он живет в деревянном домике на улице. Сегодня месторасположение кошачьего жилища даже отмечено на картах, рассказывают местные экскурсоводы. Более того, так называемая достопримечательность получила много положительных отзывов от пользователей Сети.

История польского кота Гацека заставляет приезжать туристов издалека. Познакомьтесь со звездой интернета-4

Позавчера я приехал в город и с тех пор ищу кота по кличке Гацек. Он очень милый, мне о нем рассказал друг. Надеюсь, найду кота сегодня или завтра.

История польского кота Гацека заставляет приезжать туристов издалека. Познакомьтесь со звездой интернета-7

Гацек на городских улицах появился около 10 лет назад. Тогда он выглядел неважно, и работники соседних магазинов начали подкармливать его. Не раз Гацека пытались забрать домой, но он оказался очень свободолюбивым, снова и снова просился на улицу. В итоге было принято решение обустроить ему жилище там.

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# Животные # Новости Польши # Фотофакт

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