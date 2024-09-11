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Прокурор Парижа назвала дело против Павла Дурова показательным

11 сентября 2024 12:13
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По словам прокурора Парижа Лор Беко, предприниматель и программист Павел Дуров находится в сотрудничестве с судебными органами, а также в полной мере соблюдает условия контроля, которые были установлены по причине предъявляемых ему обвинений, пишет ТАСС.

В ходе интервью для радио RTL Беко подчеркнула, что разбирательство в отношении Дурова было начато из-за отсутствия ответа Telegram на запросы следователей из Франции, а также для демонстрации факта, что в мире, который слишком часто считают виртуальным, развивается организованная преступность».

При этом вопрос журналиста по поводу вероятности задержания главы X Илона Маск во время его следующего посещения Франции Лор Беко проигнорировала.
 

# Международная политика # Павел Дуров # Илон Маск

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