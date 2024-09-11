Прокурор Парижа назвала дело против Павла Дурова показательным

По словам прокурора Парижа Лор Беко, предприниматель и программист Павел Дуров находится в сотрудничестве с судебными органами, а также в полной мере соблюдает условия контроля, которые были установлены по причине предъявляемых ему обвинений, пишет ТАСС.

В ходе интервью для радио RTL Беко подчеркнула, что разбирательство в отношении Дурова было начато из-за отсутствия ответа Telegram на запросы следователей из Франции, а также для демонстрации факта, что в мире, который слишком часто считают виртуальным, развивается организованная преступность».