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В Дрездене обрушился мост через Эльбу

11 сентября 2024 11:14
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В Дрездене обрушился мост через Эльбу. В результате никто не пострадал, но движение автомобилей и судов в этом крупном немецком городе временно приостановлено, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Дрездене обрушился мост через Эльбу-2

По данным местных СМИ, повреждения получили пешеходная и велосипедная части моста, трамвайные пути, а также две линии теплоснабжения, из-за чего горячая вода затопила часть побережья. Спасатели оцепили прилегающую территорию, они считают, что на ней небезопасно. Остальные части строения также могут обрушиться. О причинах случившегося официальной информации пока нет. Экстренные службы продолжают работу на месте инцидента, все обстоятельства выясняются.

# Новости Германии # ЧП

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