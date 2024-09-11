В Дрездене обрушился мост через Эльбу. В результате никто не пострадал, но движение автомобилей и судов в этом крупном немецком городе временно приостановлено, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным местных СМИ, повреждения получили пешеходная и велосипедная части моста, трамвайные пути, а также две линии теплоснабжения, из-за чего горячая вода затопила часть побережья. Спасатели оцепили прилегающую территорию, они считают, что на ней небезопасно. Остальные части строения также могут обрушиться. О причинах случившегося официальной информации пока нет. Экстренные службы продолжают работу на месте инцидента, все обстоятельства выясняются.