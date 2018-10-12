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Ураган «Майкл», ударивший по США, привел к гибели 6 человек

12 октября 2018 10:07
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Новости США. Ураган «Майкл», ударивший по США, привел к гибели 6 человек. Он принес с собой дожди и сильнейший ветер. В нескольких штатах из-за непогоды произошли отключения электричества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Ураган «Майкл», ударивший по США, привел к гибели 6 человек-1

Ураган «Майкл», ударивший по США, привел к гибели 6 человек-3

Несколько районов оказались затоплены. Разрушены дома, социальные объекты, из-за упавших деревьев перекрыты многие дороги. Серьезный ущерб нанесла стихия базе ВВС во Флориде. Здесь не осталось ни одного целого здания. Полностью уничтожена пристань. По подсчетам аналитиков экономический ущерб от урагана может составить около 30 миллиардов долларов.    

Ураган «Майкл», ударивший по США, привел к гибели 6 человек-6

Ураган «Майкл», ударивший по США, привел к гибели 6 человек-8

Ураган «Майкл», ударивший по США, привел к гибели 6 человек-10

Ураган «Майкл», ударивший по США, привел к гибели 6 человек-12

# Ураганы # Фотофакт

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