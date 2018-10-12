Новости США. Ураган «Майкл», ударивший по США, привел к гибели 6 человек. Он принес с собой дожди и сильнейший ветер. В нескольких штатах из-за непогоды произошли отключения электричества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.