Названа предварительная причина аварии ракеты «Союз»

Ее связывают с неполадкой в работе первой ступени. А именно неисправностью одного из клапанов бака окислителя. Перед стартом была проведена проверка всех механизмов и неисправностей не выявили. Однако спустя несколько минут после запуска произошла авария.



Авария «Союза»: что известно и каких последствий стоит ожидать