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Названа предварительная причина аварии ракеты «Союз»

12 октября 2018 08:54
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Новости России. Специалисты назвали предварительную причину аварии ракеты «Союз», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.    

Названа предварительная причина аварии ракеты «Союз» -1

Ее связывают с неполадкой в работе первой ступени. А именно неисправностью одного из клапанов бака окислителя. Перед стартом была проведена проверка всех механизмов и неисправностей не выявили. Однако спустя несколько минут после запуска произошла авария.  

Авария «Союза»: что известно и каких последствий стоит ожидать

Названа предварительная причина аварии ракеты «Союз» -4

Это лишь предварительное заключение. Комиссия все вероятные версии будет изучать в течение месяца. Ракета  стартовала с космодрома Байконур утром 11 октября. На борту находились российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. На 119-й секунде после запуска произошёл сбой. Экипаж совершил аварийную посадку и приземлился в Казахстане.  

Названа предварительная причина аварии ракеты «Союз» -7

# Космос # Фотофакт

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