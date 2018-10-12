Названа предварительная причина аварии ракеты «Союз»

Новости России. Специалисты назвали предварительную причину аварии ракеты «Союз», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. Специалисты назвали предварительную причину аварии ракеты «Союз», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ее связывают с неполадкой в работе первой ступени. А именно неисправностью одного из клапанов бака окислителя. Перед стартом была проведена проверка всех механизмов и неисправностей не выявили. Однако спустя несколько минут после запуска произошла авария.
Авария «Союза»: что известно и каких последствий стоит ожидать
Это лишь предварительное заключение. Комиссия все вероятные версии будет изучать в течение месяца. Ракета стартовала с космодрома Байконур утром 11 октября. На борту находились российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. На 119-й секунде после запуска произошёл сбой. Экипаж совершил аварийную посадку и приземлился в Казахстане.