Национальный праздник отмечают 12 октября в Испании

Новости Испании. Именно 12 октября 1492 года испанская морская экспедиция под руководством Христофора Колумба высадилась в Новом Свете, принеся туда язык и культуру метрополии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Испании. Именно 12 октября 1492 года испанская морская экспедиция под руководством Христофора Колумба высадилась в Новом Свете, принеся туда язык и культуру метрополии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Местные жители считают эту дату своеобразным днем рождения сообщества народов испанского языка. Отмечается праздник с размахом: повсюду гремят различные музыкальные, театральные и танцевальные мероприятия, проходят уличные представления, шествия гигантских кукол, конкурсы и соревнования. Короля этой страны Филиппа VI с Днем испанской нации поздравил президент Беларуси Александр Лукашенко.