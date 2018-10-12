Прямой эфир

Национальный праздник отмечают 12 октября в Испании

12 октября 2018 10:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Испании. Именно 12 октября 1492 года испанская морская экспедиция под руководством Христофора Колумба высадилась в Новом Свете, принеся туда язык и культуру метрополии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Национальный праздник отмечают 12 октября в Испании -1

Местные жители считают эту дату своеобразным днем рождения сообщества народов испанского языка. Отмечается праздник с размахом: повсюду гремят различные музыкальные, театральные и танцевальные мероприятия, проходят уличные представления, шествия гигантских кукол, конкурсы и соревнования. Короля этой страны Филиппа VI с Днем испанской нации поздравил президент Беларуси Александр Лукашенко.

Национальный праздник отмечают 12 октября в Испании -4

# Праздничные даты # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Ураган «Майкл», ударивший по США, привел к гибели 6 человек
12 октября 2018 10:07

Ураган «Майкл», ударивший по США, привел к гибели 6 человек

В Мексике обрушилось строящееся здание
12 октября 2018 10:00

В Мексике обрушилось строящееся здание

Названа предварительная причина аварии ракеты «Союз»
12 октября 2018 08:54

Названа предварительная причина аварии ракеты «Союз»