В Мексике обрушилось строящееся здание

Новости Мексики. В Мексиканском городе Монтеррей обрушилось строящееся здание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЧП обернулось гибелью 7 человек. Пострадали свыше 10. На месте происшествия развернута поисково-спасательная операция. В момент обрушения в здании могли находиться около 26 человек.