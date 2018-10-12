В Мексике обрушилось строящееся здание

Новости Мексики. В Мексиканском городе Монтеррей обрушилось строящееся здание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Мексики. В Мексиканском городе Монтеррей обрушилось строящееся здание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ЧП обернулось гибелью 7 человек. Пострадали свыше 10. На месте происшествия развернута поисково-спасательная операция. В момент обрушения в здании могли находиться около 26 человек.
В разборе завалов принимают участие порядка сотни специалистов, среди которых полицейские, военнослужащие, а также кинологи. Причины трагедии не названы.