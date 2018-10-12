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В Мексике обрушилось строящееся здание

12 октября 2018 10:00
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Новости Мексики. В Мексиканском городе Монтеррей обрушилось строящееся здание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Мексике обрушилось строящееся здание-1

ЧП обернулось гибелью 7 человек. Пострадали свыше 10. На месте происшествия развернута поисково-спасательная операция. В момент обрушения в здании могли находиться около 26 человек.

В Мексике обрушилось строящееся здание-4

В разборе завалов принимают участие порядка сотни специалистов, среди которых полицейские, военнослужащие, а также кинологи. Причины трагедии не названы.

В Мексике обрушилось строящееся здание-7

# Обрушение дома # Фотофакт

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