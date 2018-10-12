Экипаж «Союз» после возвращения в Звёздный городок даст показания госкомиссии

Новости России. Российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг в ближайшие часы направятся в Москву, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. Российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг в ближайшие часы направятся в Москву, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Всю минувшую ночь они находились под наблюдением медиков. Космический корабль, запущенный накануне к МКС, не вышел на орбиту.
Во время старта космического корабля «Союз» к МКС произошла авария
На 119-ой секунде полета произошел сбой носителя. Затем у ракеты сработала аварийная система спасения.
Члены экипажа остались живы, совершив аварийную посадку на территории Казахстана.
Авария «Союза»: что известно и каких последствий стоит ожидать
Пилотируемые пуски ракет в России приостановлены до выяснения причин аварии «СОЮЗА МС-10». Этим займётся специально созданная комиссия.