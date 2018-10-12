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Экипаж «Союз» после возвращения в Звёздный городок даст показания госкомиссии

12 октября 2018 06:57
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Новости России. Российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг в ближайшие часы направятся в Москву, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экипаж «Союз» после возвращения в Звёздный городок даст показания госкомиссии-1

Всю минувшую ночь они находились под наблюдением медиков. Космический корабль, запущенный накануне к МКС, не вышел на орбиту.

Во время старта космического корабля «Союз» к МКС произошла авария

На 119-ой секунде полета произошел сбой носителя. Затем у ракеты сработала аварийная система спасения.

Экипаж «Союз» после возвращения в Звёздный городок даст показания госкомиссии-4

Члены экипажа остались живы, совершив аварийную посадку на территории Казахстана.

Авария «Союза»: что известно и каких последствий стоит ожидать

Пилотируемые пуски ракет в России приостановлены до выяснения причин аварии «СОЮЗА МС-10». Этим займётся специально созданная комиссия.

Экипаж «Союз» после возвращения в Звёздный городок даст показания госкомиссии-7

# Космос # Фотофакт

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