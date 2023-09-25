Новости Латвии. Латвия может запретить вещание на русском языке. Ожидается, что нововведение вступит в силу с января 2026-го, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Требование о закрытии русскоязычных СМИ является одним из пунктов Концепции национальной безопасности. Такой документ раз в четыре года разрабатывает Министерство внутренних дел. Ранее радио и издания на русском в стране признали угрозой национальной безопасности. Документ уже направлен в Сейм. Его рассмотрение закончится не позднее октября.