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Новости по тегу #Новости Нидерландов

В Амстердаме прошла антивоенная акция против милитаризации и роста военных бюджетов
28 сентября 2026 06:24

В Амстердаме прошла антивоенная акция против милитаризации и роста военных бюджетов

В Нидерландах вспыхнул масштабный лесной пожар
04 августа 2026 11:43

В Нидерландах вспыхнул масштабный лесной пожар

В Нидерландах вандалы осквернили около 150 надгробий советских воинов
11 июля 2026 08:19

В Нидерландах вандалы осквернили около 150 надгробий советских воинов

Рост числа электромобилей и нагрузка на заводы перегружают энергосистему в Нидерландах
12 июня 2026 08:10

Рост числа электромобилей и нагрузка на заводы перегружают энергосистему в Нидерландах

В Нидерландах беженцы не поделили место ночлега между собой и устроили погром
09 июня 2026 19:49

В Нидерландах беженцы не поделили место ночлега между собой и устроили погром

В Нидерландах хакеры выложили в «даркнет» сведения о почти миллионе женщин
09 июня 2026 06:36

В Нидерландах хакеры выложили в «даркнет» сведения о почти миллионе женщин

В Нидерландах полмиллиона домохозяйств живут в энергетической бедности
25 февраля 2026 19:51

В Нидерландах полмиллиона домохозяйств живут в энергетической бедности

Жителей Нидерландов готовят к тому, что зимой они останутся без электричества и воды
08 ноября 2025 16:49

Жителей Нидерландов готовят к тому, что зимой они останутся без электричества и воды

В Амстердаме прошёл митинг в поддержку мира
01 апреля 2024 07:23

В Амстердаме прошёл митинг в поддержку мира

Полиция освободила заложников в кафе на востоке Нидерландов
30 марта 2024 16:36

Полиция освободила заложников в кафе на востоке Нидерландов

В Гааге нелегалы подожгли машины полицейских и забросали их бутылками, камнями и даже велосипедами
18 февраля 2024 13:53

В Гааге нелегалы подожгли машины полицейских и забросали их бутылками, камнями и даже велосипедами

Праздничный массовый заплыв прошёл в Амстердаме
02 января 2024 07:42

Праздничный массовый заплыв прошёл в Амстердаме