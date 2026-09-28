Демонстранты требуют от правительства прекратить поставки оружия в Израиль и Украину, восстановить диалог с Россией и вывести американские ядерные арсеналы с территории королевства.
Нидерланды из-за палящей жары столкнулись с редким для страны погодным явлением. На юге вспыхнули так называемые верховые пожары.
Вандалы облили памятники краской и оставили оскорбительные надписи. Полиция начала расследование, комплекс временно закрыт для посещения.
Переход Нидерландов на «зеленую» энергетику грозит масштабным блэкаутом: энергосистема страны не справляется с ростом числа электромобилей и переводом заводов на электричество.
Здание отеля, которое используется для временного размещения мигрантов, превратилось в руины.
Хакеры получили доступ к информации о здоровье пациенток и потребовали от лаборатории выкуп в миллион евро.
Согласно итогам исследования, 56 % людей (в ущерб уюту) просто прикручивают батареи, чтобы сократить расходы. А подавляющее большинство, около 85 % граждан, теперь используют кондиционер для обогрева жилья.
Ничто так не объединяет граждан Евросоюза, как коллективное противостояние внезапным перебоям электричества и мнимой угрозе с Востока. Это лейтмотив новой кампании правительства Нидерландов под названием «Думай заранее».
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