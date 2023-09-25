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Минобороны РФ: ВКС России уничтожили украинский истребитель МиГ-29

25 сентября 2023 12:18
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ВКС России уничтожили на аэродроме Долгинцево под Кривым Рогом украинский истребитель МиГ-29. Об этом сообщило Министерство обороны РФ, передает РИА Новости.

Минобороны РФ: ВКС России уничтожили украинский истребитель МиГ-29-1

Фото: pixabay, истребитель МиГ-29

Ранее, 16 сентября, сообщалось об уничтожении пяти боевых самолетов, в том числе двух МиГ-29 и трех Су-25. 20 сентября сообщалось, что МиГ-29 был сбит беспилотником-камикадзе.

# Международная политика

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