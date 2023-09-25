Минобороны РФ: ВКС России уничтожили украинский истребитель МиГ-29

ВКС России уничтожили на аэродроме Долгинцево под Кривым Рогом украинский истребитель МиГ-29. Об этом сообщило Министерство обороны РФ, передает РИА Новости.

Ранее, 16 сентября, сообщалось об уничтожении пяти боевых самолетов, в том числе двух МиГ-29 и трех Су-25. 20 сентября сообщалось, что МиГ-29 был сбит беспилотником-камикадзе.