Приезд Зеленского в США свидетельствует о расколе Запада

Поездка Зеленского в США свидетельствует о расколе Запада из-за Украины. Об этом пишут американские СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Приглашение украинского президента выглядит не как дружеский жест, а как попытка успокоить киевский режим и заверить его в стабильности коллективного Запада. В реальности все выглядит иначе. Это понимает и Украина. Даже сам визит – свидетельство тревоги по поводу текущей ситуации. Зеленский накануне прилетел в Вашингтон для переговоров с президентом США. Америка сообщила о предоставлении нового пакета помощи украинской стороне.