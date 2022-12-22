Правительство Сунака вряд ли сможет справиться с британским кризисом

Новости Великобритании. Многолетняя провальная политика консерваторов привела Великобританию к самому серьезному экономическому кризису за последние десятилетия. Об этом пишет французская газета «Монд», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Королевстве давно не было такого количества забастовок, которые затронули все сферы жизни. Все это связано не только с инфляцией, но и политикой жесткой экономии, которую проводили консерваторы на протяжении многих лет. Вдобавок к этому правящие круги стали заложниками своих же несбыточных обещаний, связанных с Брекситом, отмечает газета. При этом правительство Риши Сунака вряд ли сможет справиться с ситуацией. Власть в стране сильно ослабла после череды скандалов и кризисов, ознаменовавших конец эпохи Бориса Джонсона.