Bloomberg: потолок цен на газ усилит энергокризис в Европе

Потолок цен на российский газ лишь усилит энергокризис в Европе. Об этом пишет одно из двух ведущих финансовых изданий Bloomberg, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Начиная с середины февраля, максимальная спотовая цена на газ не должна превышать 2 тысяч долларов за тысячу кубометров. Однако многие европейские трейдеры не смогут работать по таким правилам. Их место займет Китай с более выгодными ценами. В результате Европа рискует потерять львиную долю поставок, которые уйдут в Азию. Все это, естественно, еще сильнее усугубит уже существующий энергетический кризис в Европе. Вплоть до вынужденного введения мер по нормированию потребления газа европейскими домохозяйствами.