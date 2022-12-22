Прямой эфир

Фестиваль самой длинной ночи. В Канаде отпраздновали зимнее солнцестояние

22 декабря 2022 08:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Канады. Праздник, посвященный самой длинной ночи в году и началу зимы в Северном полушарии, прошел в Торонто, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фестиваль самой длинной ночи. В Канаде отпраздновали зимнее солнцестояние-1

Этот канадский город впервые после пандемии собрал сотни уличных музыкантов. Шествуя по улицам, ряженные с факелами и фонарями в руках приветствуют солнце, которое начинает потихоньку возвращаться. Начиная с 22 декабря световой день будет постепенно увеличиваться, чему рады люди на всей планете.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Праздничные даты # Новости Канады # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Вашингтон замело снегом. Отменены десятки авиарейсов
22 декабря 2022 06:52

Вашингтон замело снегом. Отменены десятки авиарейсов

37 судов с зерном и сахаром не могут разгрузиться в иранских портах из-за санкций
22 декабря 2022 06:44

37 судов с зерном и сахаром не могут разгрузиться в иранских портах из-за санкций

США поставят Украине системы ПВО Patriot и другую военную помощь на миллиард долларов
21 декабря 2022 19:42

США поставят Украине системы ПВО Patriot и другую военную помощь на миллиард долларов