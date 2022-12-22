Фестиваль самой длинной ночи. В Канаде отпраздновали зимнее солнцестояние

Новости Канады. Праздник, посвященный самой длинной ночи в году и началу зимы в Северном полушарии, прошел в Торонто, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот канадский город впервые после пандемии собрал сотни уличных музыкантов. Шествуя по улицам, ряженные с факелами и фонарями в руках приветствуют солнце, которое начинает потихоньку возвращаться. Начиная с 22 декабря световой день будет постепенно увеличиваться, чему рады люди на всей планете.