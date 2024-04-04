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Глава МИД Польши заявил, что в Украине создали совместную миссию НАТО

04 апреля 2024 17:54
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По словам министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, НАТО создала в Украине совместную миссию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на польское телевидение.

Он отметил, что это не означает вступления Альянса в войну. Тем не менее это может подразумевать, что для помощи Украине организация может задействовать натовские возможности по координации, подготовке и планированию. 

В то же время Москва не раз подчеркивала, что, поставив вооружение киевскому режиму и подготавливая  ВСУ, НАТО стала участником украинского конфликта.

# Международная политика

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