Глава МИД Польши заявил, что в Украине создали совместную миссию НАТО

По словам министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, НАТО создала в Украине совместную миссию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на польское телевидение.

Он отметил, что это не означает вступления Альянса в войну. Тем не менее это может подразумевать, что для помощи Украине организация может задействовать натовские возможности по координации, подготовке и планированию.

В то же время Москва не раз подчеркивала, что, поставив вооружение киевскому режиму и подготавливая ВСУ, НАТО стала участником украинского конфликта.