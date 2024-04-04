Солдаты Франции, Британии и стран Северной Европы готовятся к боевым действиям на стороне ВСУ – СМИ США

НАТО может спровоцировать очередной международный скандал. Альянс готовится незаметно отправить войска в Украину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом сообщают американские СМИ, ссылаясь на сотрудников Госдепартамента США. По их информации, к боевым действия на стороне ВСУ готовятся солдаты Франции, Британии и стран Северной Европы. Элитные подразделения уже находятся в состоянии повышенной боевой готовности. Отметим, что кризис в Украине ожидаемо стал главной темой саммита, который в эти дни проходит в Брюсселе. В столицу Бельгии съехались главы МИД стран НАТО. В числе приглашенных и украинская сторона.

Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины:

Я не хочу портить вечеринку, но спасение украинских городов зависит от наличия ЗРК Patriot и других систем ПВО. Это единственная система, способная перехватывать баллистические ракеты.