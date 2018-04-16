Причиной пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» стало короткое замыкание электропроводки – СМИ

Новости России. В понедельник, 16 апреля, в ряде российских изданий появилась информация о том, что причиной пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» стало короткое замыкание электропроводки на верхнем этаже здания.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на «Коммерсантъ», «замыкание могло быть вызвано протечкой в крыше. Снег, который не убирали с крыши здания, начал таять, а вода капала на провода. Первым загорелся пластиковый плафон над детским сухим бассейном с поролоновыми кубиками, на которые затем перекинулось пламя из-за капающего сверху пластика».

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Эксперты пришли к выводу, что датчики оповещения о пожаре сработали «впустую». Выяснилось, что система тревоги запускалась в здании вручную, и ответственный за нее сотрудник не включил ее.

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Источник «Ъ» сообщил, что на линии, где произошло замыкание, были установлены автоматические выключатели, которые используются для защиты от подобных ЧП, однако они по какой-то причине не сработали.

Напомним, трагедия в Кемерово произошла 25 марта. По последним данным, в огне погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

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