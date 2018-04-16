В Египте на 3 месяца продлили режим чрезвычайного положения: введён комендантский час для туристов

Новости Египта. В Египте еще на три месяца продлили режим чрезвычайного положения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Египта. В Египте еще на три месяца продлили режим чрезвычайного положения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Комендантский час будет введен в основном на Синайском полуострове. Он коснется и туристов. С 21:00 вечера до 06:00 запрещено покидать территорию отелей. Это необходимо силам безопасности для проведения рейдов по устранению экстремистских группировок.
Напомним, режим ЧП в Египте ввели год назад. Причиной стали атаки радикалов в городах Танта и Александрия. Тогда жертвами боевиков стали около полусотни человек.