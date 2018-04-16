В России началась блокировка мессенджера Telegram

Новости России. Роскомнадзор начал блокировку мессенджера Telegram.

Как сообщается на сайте ведомства, 16 апреля операторам связи направлено предписание ограничить доступ на территории России к интернет-ресурсам Telegram.

По сведениям РИА Новости, 13 апреля Таганский суд разрешил Роскомнадзору приступить к блокировке мессенджера. В тот же день веб-версия Telegram была внесёна в реестр запрещенной к распространению в России информации.

Заседание было кратким. Представители Роскомнадзора и ФСБ заявили, что мессенджер может использоваться в том числе террористами. Отсутствие у ФСБ информации по декодированию сообщений угрожает интересам государства.

Юристы Telegram на суде не появились. По их словам, основатель компании Павел Дуров запретил им «легитимировать откровенный фарс своим присутствием».

Также представители компании утверждают, что не могут предоставить ключи шифрования по техническим причинам. Архитектура мессенджера не предполагает формирования общего шифра для передачи сообщений.

На странице «Вконтакте» основатель Telegram высказался против действий по блокировке мессенджера.

Павел Дуров, создатель мессенджера «Telegram»:

Террористическая угроза в России останется на прежнем уровне, так как экстремисты продолжат пользоваться шифрованными каналами связи. Национальная безопасность России снизится, так как часть личных данных россиян перейдёт из нейтральной к РФ площадки в контролируемые из США WhatsApp/Facebook.

Отмечается, что на блокировку Telegram потребуется время.