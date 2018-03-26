Один из самых крупных пожаров в России за последние 100 лет. Хронология трагедии в Кемерово

Новости России. 16 часов дня, воскресенье. В торговом центре «Зимняя вишня» – несколько сотен посетителей. В момент, когда сработала пожарная сигнализация, люди не сразу поняли о происходящем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Многие подумали, что тревога учебная. Но уже через несколько минут началась паника. Люди бежали, сбивая друг друга с ног, а путь им уже преграждало пламя. Единственным путём спасения казались окна. Пожарные прибыли к месту через 15 минут, после звонка. К этому моменту охваченная огнём площадь превысила тысячу квадратных метров.

Евгений Дедюхин, заместитель начальника ГУ МЧС России по Кемеровской области:

В 16.10 поступила информация о задымлении в торгово-развлекательном центре на 4-м этаже, где находились детские игровые комнаты и находились кинотеатры.

Спасателям удалось вывести из горящего здания около сотни человек. Сотрудники скорой оказывали пострадавшим помощь на месте. Некоторые, с серьёзными травмами, были доставлены в больницы. У здания собрались целые толпы. Среди них и те, кто со слезами на глазах пытался и не мог дозвониться до родных, которые утром ушли в развлекательный центр.

Евгений Дедюхин:

На данный момент 20 психологов работают с 17 родственниками, которые обратились и говорят, что они не могут связаться ос своими детьми или взрослыми, людьми, которые по их данным, находились в торговом центре.

Пламя тушили всю ночь. Открытое горение удалось ликвидировать лишь несколько часов назад. Жертвами пожара стали, по меньшей мере, 53 человека, среди них и дети. Свыше 40 получили различные травмы. Поисково-спасательные работы на месте трагедии продолжаются. Судьба более десяти посетителей – неизвестна. Следствие назвало две основные версии трагедии в ТЦ в Кемерово

Ситуацию усложняет сильная задымленность помещения. К тому же у спасателей нет гарантий, что конструкция здания не обрушится. Несколько обвалов уже произошло.